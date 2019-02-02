02 Февраля 2019
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В Магнитогорске девочку высадили из трамвая из-за порванной купюры

В Магнитогорске кондуктор трамвая высадил из трамвая 13-летнюю девочку из-за порванной купюры. Об инциденте в социальных сетях рассказал отец подростка, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жителя Магнитогорска Евгения, его 13-летняя дочь ушла с последнего урока из-за плохого самочувствия. В школу и обратно ребенок ездит на транспорте.

"Дочка пришла на остановку Энгельса, как раз подъехал трамвай 25 маршрута. Она села в него и передала 50 руб. кондуктору (парню), чтобы оплатить проезд. Так этот "кондуктор" не принял деньги за проезд, а высадил дочку из трамвая, сказав, что купюру такую в кассе не принимают", - написал Евгений в группе "Черное&Белое Магнитогорск" ВКонтакте, снабдив пост фотографией 50-рублевки.

Мужчине пришлось ехать за дочерью с работы и писать жалобу директору трамвайного депо.

порванная купюра(2019)|Фото: vk.com/magnitkacity

Напомним, это далеко не первый подобный случай в уральском регионе.

Прошлой зимой в Тюмени 15-летней девочке не хватило денег на оплату проезда в автобусе. Кондуктор высадила подростка на мороз.

В Челябинске четвероклассника высадили из трамвая, потому что тот забыл проездной и был без наличных денег.

В апреле в Полевском ребенка высадили из автобуса на дорогу, потому что он хотел оплатить проезд монетами в 10 копеек.

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В Магнитогорске девочку высадили из трамвая из-за порванной купюры

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Теги: магнитогорск, ребенка высадили из транспорта, порванная купюра



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