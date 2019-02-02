02 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

"Наш ответ будет зеркальным": Россия выходит из ДРСМД вслед за США

Президент РФ Владимир Путин объявил о выходе России из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия Вашингтона. Ранее США объявили, что приостанавливают членство в договоре со 2 февраля. Страна выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Россия "не вернется к его соблюдению". Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал президенту о несоблюдении США условий соглашений, передает корреспондент Накануне.RU.

США начали нарушать договор о ракетах средней и меньшей дальности, действующий с 1988 г., еще в 1999 г., когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования. Об этом Сергей Лавров рассказал президенту на сегодняшней рабочей встрече в Кремле.

"После Америка начала использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014-го года они начали размещать в Европе пусковые установки для опять же своих позиционных районов противоракетной обороны – пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк", - доложил Лавров, добавив, что это прямое нарушение договора.

По словам министра, США уклонялись от консультаций с Россией по противоракетной обороне (ПРО), а в 2014 г. заявили о прекращении диалога и начали разворачивать позиционные районы в Европе, Азии и на восточном побережье Аляски.

Вопреки договору о нераспространении ядерного оружия, США в рамках НАТО проводят "так называемые совместные ядерные миссии".

Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу(2019)|Фото: http://kremlin.ru/

Министр обороны Сергей Шойгу добавил, что США приступили к изготовлению ракет средней и меньшей дальности.

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - заявил президент.

Владимир Путин согласился с предложением Минобороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления – создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

"Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия не будет размещать в Европе и других регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока в соответствующих регионах не появится подобное оружие производства США.

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"Наш ответ будет зеркальным": Россия выходит из ДРСМД вслед за США

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Теги: дрсмд, договор о ракетах средней и меньшей дальности, россия, сша, путин



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