02 Февраля 2019
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Происшествия За рубежом

В небе над Кубой взорвался метеорит

В небе над провинцией Пинар-дель-Рио на западе Кубы около 13:30 по местному времени (23:30 мск) прогремел мощный взрыв. Метеорологическая служба во Флориде предположила, что это было падение метеорита. На месте нашли возможные следы от падения небесного тела и его предполагаемые осколки размером до 20-30 сантиметров.

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Многие пользователи публикуют фотографии каменных обломков, утверждая, что это части метеорита.

Некоторые жители региона утверждали, что видели вспышку, другие — огонь, пересекший небо и исчезнувший. Вице-президент административного совета муниципалитета Виньялес Османи Мосеги рассказал, что в течение примерно минуты раздавались очень громкие звуки.

Позже факт падения метеорита подтвердили ученые кубинского Института геофизики и астрономии. Они нашли на месте ЧП осколки, анализ которых показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Ученые намерены продолжить исследование, пишет РИА Новости.

куба, метеорит(2019)|Фото: Fátima Rivera Amador

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В небе над Кубой взорвался метеорит

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Теги: метеорит, куба, взрыв



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