Поджигателя памятника Ельцину отправили в колонию на год

Смоленский суд приговорил мужчину, который в ноябре 2017 г. пытался поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге, к году в колонии-поселении. Об этом сообщается на странице незарегистрированной партии "Другая Россия" на "Фейсбуке", передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера в Смоленске состоялся суд над нашим товарищем Игорем Щукой. Его приговорили к году в колонии-поселении. С учетом времени, проведенного в СИЗО, сидеть он будет восемь месяцев (день в изоляторе засчитывается за два)", - говорится в сообщении.

В партии уточнили, что Щуку судили за уклонение от обязательных работ, назначенных ранее за акцию у Ельцин-центра.

7 ноября 2017 г., в день столетия революции, Игорь Щука провел акцию с попыткой поджога памятника Ельцину в Екатеринбурге. Ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 214 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ (вандализм и покушение на преступление) и назначен год исправительных работ.

"Чистить подъезды за поджог Ельцина Игорь, разумеется, не захотел. В итоге пару недель назад он был задержан сотрудниками полиции Смоленска", - добавили в партии.

Напомним, рано утром 7 ноября 2017 г. около памятника экс-президенту РФ полиция задержала человека, который пытался поджечь монумент. Задержанным оказался мужчина 1986 года рождения, прибывший в столицу Среднего Урала из другого государства. Выяснилось, что ранее он был судим.