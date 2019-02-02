В ДНР задержаны завербованные СБУ диверсанты, готовившие теракты

В ДНР задержаны трое мужчин, причастных к совершению ряда терактов и диверсий, сообщает пресс-служба ведомства.

Житель Артемовска Юрий Иванов проходил курс специальной подготовки для совершения диверсий и терактов на полигоне в Широком Лане Николаевской области. Обучение проводилось в условиях повышенной секретности. По его словам, его учили, как изготавливать взрывные устройства, куда их ставить, как и когда взрывать. Ему помогали готовить теракты Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев.

При обыске по месту проживания одного из фигурантов было изъято более 40 кг взрывчатых веществ, средства взрывания, устройства для передачи и приема радиосигнала на расстоянии и другие элементы взрывных устройств.

Первым заданием от СБУ был приказ повредить газовую магистраль

"Конкретно он сказал, что примерно в таком-то месте проходит газовая труба, которую нужно либо уничтожить, либо повредить", - рассказал Иванов.

"В Макеевке где-то, я не знаю адресов, закрепили все и ушли. На тот момент я понимал, что это железяка, ничего страшного", - признался Суровцев.

Также диверсанты должны были подорвать железнодорожные пути в момент прохождения поезда.

"Сказали поставить на рельсы, которые идут из России в Донецк. Чтобы, когда поезд будет идти из России, он сошел с рельсов. Закладываешь просто: разгребаешь сантиметров 50 и просто кладешь заряд под рельсы. Обратно засыпал, поставил, включил кнопку и ушел. Там не таймер был, а евродатчик", - рассказал Суровцев.

По счастливой случайности трагедии удалось избежать. Диверсанты пытались подорвать и емкости с топливом на нефтебазе.

По словам Суровцева, ими руководила банальная жажда наживы в условиях безработицы.

"Пообещали заоблачные суммы, говорили о 50-100 тысячах за одно дело. Но нам особо не платили - копейки, тысячу, две, три, чтобы с голоду не сдохнуть", - признал он.

В отношении диверсантов возбуждено несколько уголовных дел.

Напомним, в ноябре в ДНР был задержан агент СБУ, готовивший теракт на выборах.