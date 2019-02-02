На востоке Екатеринбурга возобновили подачу тепла

На востоке Екатеринбурга возобновили подачу горячей воды и тепла. Вчера вечером жители жилых домов по улице Куйбышева жаловались на холодные батареи и отсутствие горячей воды, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера диспетчеры обещали дать тепло с утра, и уже часов в 7-8 возобновили подачу", - сообщил Накануне.RU житель одного из домов по улице Куйбышева.

Напомним, что отключение коснулось домов 86а, 102, 104, 110 и 112 по улице Куйбышева.

По прогнозам синоптиков в Свердловской области ожидаются морозы. Уже завтра, 3 февраля, ожидается снижение температуры воздуха до 38 градусов Цельсия.