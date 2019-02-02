Стала ясна причина отравлений дошкольников в Москве: Роспотребнадзор назвал причиной липецкий творог

Незадолго до нового года в Москве были зафиксированы случаи пищевых отравлений. В Юго-Восточном административном округе столицы случаи кишечных расстройств были выявлены у ряда воспитанников детских садов.

Роспотребнадзор оперативно провел необходимые проверки и обнародовал выводы о причинах произошедшего. Эти данные представители ведомства озвучили и в комментарии, данном Алексею Венедиктову – сотруднику радио «Эхо Москвы», участнику Общественной палаты России.

Специалисты РПН обнаружили источник заболевания в молочных продуктах, произведенных на Чаплыгинском молочном заводе в Липецкой области - в твороге, который закупали на этом предприятии поставщики питания для детских учреждений. Роспотребнадзор приостановил работу молочной линии. А комбинаты питания, в том числе «Конкорд», принадлежащий петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, прекратили сотрудничество с липецким заводом.

Благодаря оперативно принятым мерам удалось остановить вспышку заболевания в течение одного инкубационного периода. По данным Роспотребнадзора, с 27 декабря ни одного нового случая пищевых отравлений из-за некачественного творога не зарегистрировано.