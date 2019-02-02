Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт

02 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Задержание сенатора - акт устрашения для кого?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Уральский ФО В России

Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт

Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности. Такое мнение высказал председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя расследование Генпрокуратурой обстоятельств гибели туристической группы на перевале Дятлова. У экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак – иное мнение, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трагедия, случившаяся на перевале Дятлова, не имеет срока давности. Там погибли люди, у них у всех есть родственники, для которых важно понять причину гибели. Кроме того, это общественно значимая тема, точка в расследовании которой до сих пор не поставлена", - сказал Антон Цветков.

С актуальностью расследования гибели группы Дятлова согласились не все. Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак снабдила новость о начале проверки ехидным комментарием.

"У Генпрокуратуры дела что ли закончились?" – написала светская львица в своем Телеграм-канале.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Вчера представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова.

(2019)|https://cont.ws/@valentindeg/1186243

По его словам, из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска". В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, Куренной анонсировал медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: группа дятлова, расследование, перевал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.02.2019 13:00 Мск Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят
Ранее 01.02.2019 11:51 Мск Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет
Ранее 09.01.2019 05:01 Мск Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова
Ранее 17.12.2018 08:30 Мск Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова
Ранее 21.05.2018 08:04 Мск Исследователь: В могиле "дятловца" Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ранее 17.05.2018 09:36 Мск По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?
Ранее 16.05.2018 09:36 Мск "Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
Ранее 14.05.2018 10:59 Мск У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 579

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети