Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт

Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности. Такое мнение высказал председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя расследование Генпрокуратурой обстоятельств гибели туристической группы на перевале Дятлова. У экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак – иное мнение, передает корреспондент Накануне.RU.

"Трагедия, случившаяся на перевале Дятлова, не имеет срока давности. Там погибли люди, у них у всех есть родственники, для которых важно понять причину гибели. Кроме того, это общественно значимая тема, точка в расследовании которой до сих пор не поставлена", - сказал Антон Цветков.

С актуальностью расследования гибели группы Дятлова согласились не все. Телеведущая, экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак снабдила новость о начале проверки ехидным комментарием.

"У Генпрокуратуры дела что ли закончились?" – написала светская львица в своем Телеграм-канале.

Напомним, группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Вчера представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что надзорное ведомство намерено установить причину смерти туристов из группы Игоря Дятлова.

По его словам, из примерно 75 версий прокуроры отобрали три, которые показались им наиболее вероятными. Все они связаны с погодными явлениями - лавина, ураган и "снежная доска". В марте группа следователей намерена посетить перевал, чтобы провести экспертизы на местности, кроме того, Куренной анонсировал медицинские экспертизы, которые позволят сделать окончательные выводы о травмах на телах погибших туристов.