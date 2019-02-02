02 Февраля 2019
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Общество В России

При досрочном выходе на пенсию не будут учитывать декрет и службу в армии, - Пенсионный фонд

Правила учета стажа для назначения пенсии не изменились, несмотря на поправки в пенсионное законодательство, вступившие в силу с 1 января. Периоды службы в армии по призыву и ухода за ребенком, как и раньше, засчитываются в страховой стаж, и за них начисляются пенсионные баллы. Исключение - досрочный выход на пенсию по новым льготам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, поправки к правилу начисления трудового стажа, вступившие в силу с 1 января этого года, привели к тому, что граждане стали испытывать сложности с получением пенсии по старости. Судя по опубликованному документу из управления ПФР по городу Химки, периоды ухода за детьми до 1,5 лет, ухода за нетрудоспособными гражданами, получения пособия по безработице, службы в армии уже якобы не засчитываются для назначения пенсии.

В Пенсионном фонде эти сведения опровергли.

"Правила учета стажа для назначения пенсии не изменились. Периоды службы в армии по призыву и ухода за ребенком, как и раньше, засчитываются в страховой стаж, и за них начисляются пенсионные баллы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПФР.

В ПФР напомнили о льготах по досрочному выходу на пенсию.

"Одна из таких льгот – досрочное назначение пенсии людям с большим стажем: женщинам со стажем 37 лет и мужчинам со стажем 42 года. Пенсия им назначается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений, но не раньше 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин)", - добавили в ведомстве.

В случае выхода на пенсию по новым льготам нестраховые периоды ухода за ребенком или службы в армии не включаются в трудовой стаж.

"При подсчете стажа, позволяющего выйти на пенсию по новым льготам, учитываются только те периоды, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также периоды временной нетрудоспособности, когда предоставляется пособие по обязательному социальному страхованию. Поэтому нестраховые периоды ухода за ребенком или службы в армии в таких случаях не учитываются", - заключили в ПФР.

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При досрочном выходе на пенсию не будут учитывать декрет и службу в армии, - Пенсионный фонд

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Теги: Пенсия, ПФР, пенсионный фонд, льготы, досрочный выход на пенсию



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Ранее 31.01.2019 16:22 Мск Возраст повысили, стаж сократили: при начислении пенсий перестали учитывать уход за детьми и службу в армии?

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