02 Февраля 2019
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В СКР прокомментировали сокращения в региональных управлениях

В Следственном комитете России прокомментировали сведения СМИ о массовых сокращениях в региональных управлениях. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в надзорном ведомстве проходит оптимизация, нацеленная на увеличение количества следователей и криминалистов, передает корреспондент Накануне.RU.

Светлана Петренко подчеркнула, что информация в СМИ о перераспределении сокращенных ставок заместителей руководителей ряда региональных управлений СК России в пользу должностей создаваемых филиалов академий Следственного комитета не соответствует действительности.

"Указанные организационно-штатные мероприятия проводятся по решению председателя СК России в рамках оптимизации кадрового состава ведомства в целях увеличения в штате СК должностей следователей и криминалистов. Для этого уже реорганизован ряд подразделений центрального аппарата ведомства", - сообщила Накануне официальный представитель СКР.

Она добавила, что аналогичная работа в настоящее время проводится и в региональных управлениях СК России.

Ранее "Фонтанка" писала о сокращениях заместителей региональных управлений СКР. Такое решение, по версии издания, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин принял для создания четырех филиалов академии СК.

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В СКР прокомментировали сокращения в региональных управлениях

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Теги: следственный комитет, скр, сокращения, академия ск



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