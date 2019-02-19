Жена Аршавина подала заявление в ФСБ, чтобы удостовериться, что к ней приходили именно чекисты

Жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина подала заявление в ФСБ - она заявила, что ей угрожали пришедшие вместе с супругом люди, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности, об этом пишут "Вести.ru".

Аршавин пришел к Казьминой на встречу по разделу имущества вместе с людьми, которые угрожали ей и показывали удостоверения работников спецслужб, сейчас супруга футболиста хочет понять, на самом ли деле это были "фсбэшники".

Адвокат Казьминой Марина Дубровская отметила, что в силовом ведомстве заявление приняли.

Как ранее сообщало Накануне.RU, супруга бывшего футболиста российской сборной обратилась в полицию из-за угроз и требует развода.