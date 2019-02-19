Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в Черное море
Эсминец военно-морских сил США "Дональд Кук" в эти минуты вошел в акваторию Черного моря, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Шестого флота ВМС США.
В сообщении американских военных говорится, что каждый визит в Черное море дает уникальную возможность посотрудничать с морскими силами государств-партнеров НАТО.
Также говорится, что эсминец проведет совместные маневры с союзниками.
Российские корабли контролируют действия американского эсминца.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе этого года "Дональд Кук" так же зашел в акваторию Черного моря.