Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в Черное море

Эсминец военно-морских сил США "Дональд Кук" в эти минуты вошел в акваторию Черного моря, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Шестого флота ВМС США.

В сообщении американских военных говорится, что каждый визит в Черное море дает уникальную возможность посотрудничать с морскими силами государств-партнеров НАТО.

Также говорится, что эсминец проведет совместные маневры с союзниками.

Российские корабли контролируют действия американского эсминца.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в январе этого года "Дональд Кук" так же зашел в акваторию Черного моря.