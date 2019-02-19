"Позорище". Депутаты раскритиковали план по улучшению внешнего облика главной пешеходной улицы Челябинска

На главной пешеходной улице Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС сделают архитектурную подсветку фасадов зданий, заменят тротуарную плитку, уберут рекламу и поставят торговые павильоны в едином дизайне. План мероприятий по улучшению внешнего облика Кировки сегодня обсудили на комиссии по социальной политике городской думы. Чиновники даже представили два эскиза ларьков, которые вызвали возмущение у депутатов – предложенный проект они назвали "позорищем", передает корреспондент Накануне.RU.

И.о. начальника управления культуры Элеонора Халикова на заседании рассказала, что для улучшения внешнего облика главной пешеходной улице города уберут рекламу, проведут замену тротуарной плитки общей площадью 1 тыс. 700 кв.м., электрические провода уберут под землю, сделают архитектурную подсветку объектов культурного наследия и установят 10 павильонов в едином дизайне.

Два варианта эскиза ларьков, которые сейчас находятся на согласовании в комитете градостроительства и архитектуры города, представили депутатам.

"Они отличаются лаконичностью и простотой. Главными достопримечательностями Кировки являются уникальные исторические здания, поэтому при разработке вариантов единого эскиза павильонов ставилась задача, что внешний вид торгового павильона не должен мешать обзору уникальных памятников истории и культуры", - объяснила задумку Халикова.

Однако одобрения у депутатов эти эскизы не получили. "Это колхоз какой-то", - прозвучала первая реакция.

"Я видел первый проект Кировки, это был просто шедевр. А сейчас бендежки какие-то нарисовали, позорище. Нужно видеть Кировку в полном формате, а не будки 10 штук, которые продадут в аренду. Нужно конкурс провести среди архитекторов на разработку концепции", - отметил депутат Рафаил Шафигулин, и предложил переименовать Кировку в Тарасовку в честь бывшего мэра города Вячеслава Тарасова.

"Эти гробы даже показывать стыдно. Зачем вы этот белый пластик ребристый используете? Его уже лет 20 в других городах никто не употребляет, а вы хотите сделать этот пластик на центральные улицы. Делайте из стекла, красиво. Этот эскиз вообще предлагать не надо, позорище", - отметил Михаил Вербитский.

При этом некоторые депутаты выступили против установки любых ларьков на главной улице города.

"Если появятся закусочные, опять будет антисанитария. У нас на Кировке на любой кошелек есть заведения, и нет проблемы чтобы где-нибудь перекусить. Этого не должно быть здесь в априори. Концепция была в том, что это должно быть красивое место с архитектурной и культурной историей, а не закусочная и ларечная. О чем мы вообще говорим?", - возмутился Александр Вышегородцев.

Главный архитектор Челябинска Николай Ющенко попытался объяснить, что окончательное решение еще не принято, а предложенные варианты имеют архитектурное достоинство.

"Нам казалось очень важным, что они не должны перекрывать виды фасадов. Сейчас у нас 30 ларьков на Кировке, и все они разношёрстные. У нас пока стартовое 10 и приводим к единому стилевому решению, которое еще нами не подписано. Мы должны выстроить единую линию и подземным способом подвести к ним сети. И мы попытались расставить их именно так, чтобы был какой-то ритм, чтобы они минимально перекрывали наши главные видовые точки", - подчеркнул он.

В результате председатель комиссии Александр Галкин предложил провести обсуждение проекта с участием чиновников, депутатов и общественности.

И если проект можно доработать, то где взять деньги на его реализацию в настоящий момент неизвестно.

"Придумаем мы проект, а дальше что? Где деньги возьмем? Мы не понимаем за какой счет будем наводить порядок на главной улице города. Это нужно обсудить и рассмотреть возможности", - обратился к депутатам Галкин.