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Политика Центральный ФО

Замглавы администрации Щелковского района Подмосковья подозревается в махинациях с имуществом

Замглавы администрации Щелковского района Подмосковья подозревается в махинациях с муниципальным имуществом, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По уголовному делу также проходит подчиненный чиновницы - начальник управления земельных отношений муниципалитета.

По предварительным данным, в марте 2017 года чиновница мошенническим путем приобрела право на автомобильную стоянку по заниженной стоимости. Подозреваемые привлекли коммерческую организацию, руководством которого выступили их родственники. "Отчуждение муниципального имущества - автостоянки площадью около 2 тыс. кв.м, расположенной в центре г. Щелково произошло по заниженной стоимости – за 3,6 млн рублей, при этом фактическая стоимость указанного объекта составляет более 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Таким образом администрации Щелковского муниципального района на сумму более 7 млн руб.

В настоящее время по местам жительства подозреваемых и в здании администрации проходят обыски.

"После проведения всех неотложных следственных действий подозреваемая будет задержана", - говорится в сообщении. В отношении второго фигуранта уже расследуется уголовного дела по факту получения им взяток в особо крупном размере.

Как сообщало Накануне.RUв администрации Щелковского района Подмосковья ранее начали проводить обыски. 

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Замглавы администрации Щелковского района Подмосковья подозревается в махинациях с имуществом

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Теги: Подмосковье, Щелковский муниципалитет, СКР, обыски



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