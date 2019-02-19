19 Февраля 2019
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Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

Захарова: Порошенко соврал об отмене встреч в формате США-Россия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила украинского президента Петра Порошенко во лжи, о чем написала в Facebook.

Как сообщало Накануне.RU, Порошенко заявил, что после задержания украинских моряков в Керченском проливе в Вашингтоне якобы отказались от всех встреч с Москвой. "Пока не отпустят, встреч не будет", - сказал он.

По словам Захаровой, "никакие встречи с американской делегацией или американскими представителями не планировались, не отменялись, не запрашивались и не подтверждались". По ее мнению, врет или Порошенко, или вице-президент США Майк Пенс, который якобы сказал это Прошенко.

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Захарова: Порошенко соврал об отмене встреч в формате США-Россия

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Мария Захарова, МИД



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