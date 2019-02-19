Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировых рынках углеводородов

Президент РФ Владимир Путин обсудил с королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль-Саудом ситуацию на мировых рынках углеводородов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Разговор состоялся по телефону. "При обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией", - говорится в сообщении.

Обе стороны позитивно оценили достигнутый высокий уровень взаимодействия, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах и выразили настрой на укрепление двусторонних связей.

"Обсужден график предстоящих контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.