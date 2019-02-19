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Бывший сотрудник администрации Мурманской области дал изобличающие показания против Ковтун

Экс-замначальника управления по обеспечению деятельности правительства Мурманской области Георгий Благодельский дал изобличающие показания против главы региона Марины Ковтун и ее бывшего заместителя Игоря Бабенко. Показания были оглашены на заседании Октябрьского районного суда Мурманска, передает "Интерфакс".

Отмечается, что Благодельский сотрудничает со следствием по уголовному делу о "злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшем тяжкие последствия". Ключевым фигурантом является Бабенко. Еще несколько заместителей руководителя аппарата регионального правительства проходят по данному делу. По версии следствия, сумма ущерба превысила 8,2 млн рублей.

В показаниях в частности говорится о "черной кассе", которую организовало правительство области. Чиновники обналичивали денежные средства, поступающие от крупных коммерческих предприятий для проведения благотворительных мероприятий, "на нужды губернатора, не предусмотренные бюджетом".

По словам Благодельского, Бабенко распорядился приобретать для Ковтун, ее семьи и делегаций, прибывающих в регион, дорогостоящие товары. В их числе были элитные продукты питания - оленина, семга, крабы, дорогой алкоголь, а также снасти для рыбалки, принадлежности для активного отдыха. Кроме того, с "черной кассы" оплачивался отдых, дорогостоящие канцелярские принадлежности, гаджеты, банкеты и приемы. Так, бывший сотрудник администрации Мурманской области сообщил, что для Ковтун были приобретены три "айфона" с 2015 по 2017 год. При этом Благодельский утверждает, что губернатор знала о наличии неких средств, которые расходовались на ее личные нужды.

Как сообщало Накануне.RU, ранее СМИ сообщили о возможной скорой отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Было заявлено, что своего поста глава региона может лишиться из-за внутриэлитных конфликтов, препятствующих переизбранию.

Отметим, разговоры о ее отставке усилились на фоне уголовных дел против чиновников ее администрации. Как сообщало Накануне.RU, в октябре прошлого года суд постановил взять под стражу бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве. После этого губернатор Марина Ковтун заявила о "давлении со стороны правоохранительных органов". После окончания расследования отмечалось, что Ковтун может оказаться организатором преступлений мурманских чиновников.

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Бывший сотрудник администрации Мурманской области дал изобличающие показания против Ковтун

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Теги: Марина Ковтун, Мурманская область, показания, суд



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