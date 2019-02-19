Депутат из "ЕР" в Дзержинске обругал матом местную жительницу в ходе ДТП во дворе дома

Президиум регионального политсовета "Единой России" обсудит поведения зампреда городской думы Дзержинска Игоря Крашенинникова, обругавшего местную жительницу в ходе конфликта из-за ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижегородского реготделения партии.

Поведение народного избранника секретарь НРО партии, депутат Госдумы Денис Москвин назвал недопустимым.

Отметим, ранее в ряде СМИ и соцсетях была опубликована видеозапись конфликта во дворе жилого дома с участием Игоря Крашенинникова, который в настоящий момент занимает пост в думе Дзержинска. На видео депутат обзывает женщину, используя ненормативную лексику. Он активно доказывал, что не задевал машину местной жительницы.

"На мой взгляд, случившееся, безусловно, требует соответствующей оценки и серьезных выводов. Подобное поведение члена местного политсовета "Единой России" и заместителя председателя городской думы г. Дзержинска, пусть совершенное и не вчера, недопустимо. Что бы ни послужило причиной конфликта, никому, независимо от своего статуса и положения, не позволено так разговаривать с земляками. Очень жаль, что отдельные члены партии теряют ориентиры, утрачивают уважительное отношение к людям и допускают унижающие других людей высказывания и оценки", - прокомментировал инцидент Москвин. По его словам, подобные действия "бросают тень на работу всей партийной структуры".

В пятницу на заседании президиума инциденту будет дана оценка. Москвин также надеется, что "данная ситуация заставит наших однопартийцев более щепетильно отнестись к этическим нормам, придать им соответствующее значение и соизмерять с ними свое поведение".