19 Февраля 2019
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Актриса Юлия Снигирь пожаловалась на авиакомпанию S7: "Хамским образом захлопнули дверь"

Актриса Юлия Снигирь (35) рассказала о неприятной ситуации в аэропорту.

На своей странице в Instagram звезда пишет: "Я зла. Я зла на то, что в нашей стране очень плохо со здоровой конкуренцией в бизнесе - крупные компании силой и обманом забирают всё в свои руки и чувствуют себя вальяжно. Им уже не нужно уважение клиентов - им плевать. Сегодня я хочу обратиться к компании S7 Airlines сотрудники которой совершенно хамским образом захлопывают перед людьми двери посадки на самолет, хотя до ее окончания остается еще несколько минут, а сам выход на посадку был в последний момент изменен. Я постоянно слышу от своих знакомых подобные истории, а сегодня из-за этого сорвалось очень важное дело, и по цепочке пострадали интересы огромного количества людей" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, 14 февраля актера Василия Ланового (85) не пустили на борт авиакомпании "Победа" до Ростова-на-Дону из-за размера ручной клади.

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Актриса Юлия Снигирь пожаловалась на авиакомпанию S7: "Хамским образом захлопнули дверь"

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Теги: юлия снигирь, s7, авиакомпания, посадка на самолет, василий лановой



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