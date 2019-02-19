В Нижневартовске шесть квартир в доме №49 по Чапаева, пострадавших от огня, ждёт капремонт

Глава Нижневартовска Василий Тихонов провёл совещание, на котором обсудили ликвидацию последствий пожара в доме №49 по Чапаева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев заявил, что две семьи нуждаются в жилье из маневренного фонда. Обследовано 69 квартир из 70 – в одну не предоставили доступа.

"В 49 квартир подана электроэнергия. Составлены акты о проведении ремонта в 48 квартирах. 141 человек вернулся домой", - сказал Коротаев.

Идет оформление документов о признании непригодными для жизни шести квартир. После этого в них пройдёт капремонт. Работники управляющей компании освободили помещения дома от поврежденных конструкций. Для детального обследования здания привлекут экспертов. После получения заключения приступят к восстановлению кровли. Пробы воды и воздуха находятся в норме.

Пострадавшие уже начали получать материальную помощь. Дознаватели продолжают выяснять причины возгорания. Работает специальная комиссия. В неё вошли жители дома. Чтобы просушить подъезды и квартиры, оперативно установлены воздушные пушки.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.