В Нижневартовске шесть квартир в доме №49 по Чапаева, пострадавших от огня, ждёт капремонт

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нижневартовске шесть квартир в доме №49 по Чапаева, пострадавших от огня, ждёт капремонт

Глава Нижневартовска Василий Тихонов провёл совещание, на котором обсудили ликвидацию последствий пожара в доме №49 по Чапаева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев заявил, что две семьи нуждаются в жилье из маневренного фонда. Обследовано 69 квартир из 70 – в одну не предоставили доступа.

"В 49 квартир подана электроэнергия. Составлены акты о проведении ремонта в 48 квартирах. 141 человек вернулся домой", - сказал Коротаев.

Идет оформление документов о признании непригодными для жизни шести квартир. После этого в них пройдёт капремонт. Работники управляющей компании освободили помещения дома от поврежденных конструкций. Для детального обследования здания привлекут экспертов. После получения заключения приступят к восстановлению кровли. Пробы воды и воздуха находятся в норме.

Пострадавшие уже начали получать материальную помощь. Дознаватели продолжают выяснять причины возгорания. Работает специальная комиссия. В неё вошли жители дома. Чтобы просушить подъезды и квартиры, оперативно установлены воздушные пушки.

Напомним, пожар в пятиэтажке начался 12 февраля в 16.51. Когда спасатели прибыли на место происшествия, в доме горел чердак. Пламя перекинулось на кровлю. Локализовать пожар удалось в 18.45. Спасатели эвакуировали из дома девять человек, еще 30 покинули дом самостоятельно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске шесть квартир в доме №49 по Чапаева, пострадавших от огня, ждёт капремонт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пожар, Чапаева 49, материальная помощь, пострадавшие, неисправность проводки, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 12:20 Мск Причиной пожара в пятиэтажке в Нижневартовске могла стать неисправность электропроводки
Ранее 13.02.2019 11:04 Мск Скончался один из жильцов сгоревшей в Нижневартовске пятиэтажки
Ранее 12.02.2019 16:21 Мск В Нижневартовске - огромный пожар в жилом доме, людей эвакуировали

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31321

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети