Порошенко готов купить 6 млн голосов, - Тимошенко

Действующий украинский президент Петр Порошенко не имеет шансов честно выиграть выборы и пытается их "просто купить". Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, пришедшая в МВД для дачи показаний по возбужденным уголовным делам о фальсификации выборов штабом Порошенко, сообщается на сайте ее партии.

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Она заверила, что у Порошенко не получится это сделать, а ее команда собрала доказательства того, что олигарх через "пирамиду подкупа", которую возглавляет депутат его фракции Сергей Березенко, скупает голоса. По ее данным, у Порошенко хотят раздать по тысяче гривен 6 млн человек, чтобы обеспечить выход во второй тур.

"Мы зафиксировали фактически раздачу анкет и заключение сделок на проведение агитационных работ, что запрещается законом. Раздают по тысяче гривен - "Петрова тысяча". Вся страна уже знает, кто подкупает", - сказала Тимошенко.

Она добавила, что ЦИК также увеличил на миллион человек реестр избирателей, чтобы вбросить за "мертвые души" бюллетени.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране развернута система масштабного подкупа избирателей. Об участии депутата Рады Сергея Березенко в подкупе избирателей заявлял Олег Ляшко.