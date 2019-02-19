19 Февраля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

Китайские СМИ прогнозируют спад экспорта Ми-17 в КНР

Китайские СМИ обратили внимание на первый коммерческий полёт российского вертолёта МИ-171А2. Портал Sina.com отдаёт должное техническим новинкам машины, например способности летать только на одном двигателе в течение часа, но высказывает мысль о том, что вертолёт не будет пользоваться большим спросом в КНР.
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Китайская армия закупала вертолёты Ми-17 с 90-х годов прошлого века. Хотя Ми-17 и не полностью удовлетворяет потребностям действий в высокогорье, в Китае оценили соотношение цены и качества, а также грузоподъёмность и размер кабины данной машины. Авиация сухопутных войск НОАК закупила несколько сот МИ-17 в семи модификациях, Ми-17 стали основным транспортным вертолётом китайских войск.

Однако сейчас в Китае начато производство вертолётов Чжи-18 и Чжи-20, которые по грузоподъёмности, способности к действию в высокогорье и живучесть на поле боя превосходят Ми-17. После этого спрос на российские вертолёты в КНР упал. Сейчас даже модификация Ми-17А2 продаётся в Китае не очень хорошо – в настоящее время до 2022 г. есть заказы только на шесть машин этого типа.

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Китайские СМИ прогнозируют спад экспорта Ми-17 в КНР

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Теги: Китай, Ми-17, вертолёты



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