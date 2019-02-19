Отменена "уголовка" главы Нефтеюганска и его помощника

В управлении Генеральной прокуратуры по УрФО высказались о возбуждении уголовного дела против главы Нефтеюганска Сергея Дегтярёва и его помощника Максима Виера, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Надзирающим прокурором проверена законность и обоснованность постановления четвертого следственного управления ГСУ СКР от 13 февраля о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц мэрии Нефтеюганска. Из-за несоблюдения отдельных требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства при проверке и принятии процессуального решения, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации постановление отменено", - сообщил Накануне.RU пресс-секретарь управления Дмитрий Серебренников.

Напомним, ранее стало известно, что глава IV следственного управления ГСУ СКР Руслан Ибиев возбудил против Дегтярёва уголовное дело. Также под преследование попал помощник главы города Максим Виер. Мэру вменяют превышение полномочий при увольнении своего зама Сергея Лагойды, Виеру – помощь в этом шефу. К слову, Лагойда сегодня восстановился в должности – такое решение принял окружной суд.