Отняли копеечку: пермская таможня изъяла у пассажирки старинную монету

Пассажирка рейса "Пермь - Тбилиси" пыталась вывезти монету 1801 года выпуска номиналом "1 копейка". Монету обнаружили при проверке багажа - оказалось, что женщина везла с собой культурную ценность, что доказала искусствоведческая экспертиза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

В отношении женщины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.3 КоАП РФ. Монета изъята, дело передано в суд.

В ведомстве пояснили, что монеты, боны, банкноты и ценные бумаги выпущенные сто и более лет назад, подлежат таможенному контролю и обязательному декларированию при их перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Не нужно декларировать современные сувениры, предметы культурного назначения серийного и массового производства, не являющиеся культурными ценностями.