Больше половины учеников приносят в школу еду из дома, - опрос ОНФ

Более половины (58%) участников опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ) – признались, что дают своим детям в школу домашнюю еду. Большинство из них (44%) делает это, потому что ребенок отказывается питаться в школьной столовой. При этом 18% детей респондентов запрещают проносить в школу еду из дома. Участники пресс-конференции НСН, посвященной поборам в школах, осудили действия руководителей образовательных учреждений, передает корреспондент Накануне.RU.

"По результатам опроса ОНФ, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, выяснилось, что детям 18% респондентов запрещают приносить в школу домашнюю еду. При этом более половины (58%) участников опроса сообщили, что дают своему ребенку еду, приготовленную дома. Среди причин 44% респондентов указали, что их ребенок отказывается питаться едой, которой кормят в школе", - сообщил Накануне.RU в пресс-службе ОНФ.

Благодаря опросу удалось выяснить, что 14% детей не питаются в школе из-за стоимости питания, 11% – не устраивает размер порций, а 5% - по медицинским показаниям, а 11% не успевают есть в столовой, поэтому родители вынуждены давать им еду с собой.

Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус, лишь 9% - горячее питание.

"При этом 57% опрошенных считают, что необходимо дополнительно обеспечить возможность разогрева и хранения домашней еды в школе", - добавили в ОНФ.

"То, что школьники берут домашнюю еду, – яркий показатель кризиса системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс. Важно понимать, в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно", – заявил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов.

Запрещать ученикам есть в школе принесенную из дома еду недопустимо, считает Роспотребнадзор: "Родители вправе выбирать, чем и как будет питаться их ребенок", – отметил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

Участники сегодняшней пресс-конференции, посвященной поборам и "условно-бесплатному образованию", осудили руководство школ, запрещающих детям приносить домашнюю еду.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предположила, что в таких школах неправильно трактуют новые требования СанПиН.

"В них речь идет о том, что сотрудникам кухни запрещено проносить продукты, кроме тех, которые закупаются для школьного питания, - пояснила она и обратилась к родителям школьников. - Если вашему ребенку запрещают есть в школе принесенную еду, нужно жаловаться, не идти на уступки".

"Когда кто-то пытается не допустить ребенка в столовую съесть свою еду – это бесчеловечно", - согласилась эксперт ОНФ заметила Татьяна Половкова.

Участники обсуждения вспомнили недавнее заявление депутата гордумы Екатеринбурга от "Единой России" Елены Дерягиной, которая предложила отменить субсидии на бесплатное питание в школах для начальных классов.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов не согласился с народной избранницей.

"Если убрать питание, то с теми нормами, о которых СМИ сообщали (что Роспотребнадзор якобы будет запрещать проносить домашнюю еду в школы), мы нанесем двойной удар по здоровью школьников", - сказал он.