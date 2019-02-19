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"Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы рассудят английские арбитры

На ответном матче Лиги Европы между российским "Зенитом" и турецким "Фенербахче" будет работать английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
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Помогать Оливеру будут Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Резервным судьей назначен Иан Хуссин.

Стоит отметить, что в 2017-м году Майкл Оливер работал на выездной встрече "Зенита" против бельгийского "Андерлехта", которую питерцы проиграли 0:2.

Ответный матч "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Напомним, в первой встрече в Турции российский клуб уступил с минимальным счетом.

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"Зенит" и "Фенербахче" в Лиге Европы рассудят английские арбитры

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Теги: Зенит, Фенербахче, Лига Европы, арбитр



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