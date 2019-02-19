Продлено расследование дела экс-министра сельского хозяйства Прикамья

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

Продлено расследование дела экс-министра сельского хозяйства Прикамья

Продлено расследование дела бывшего министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова и нынешней замминистра Людмилы Ковровой, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, в августе 2017 г. стало известно, что краевое управление ФАС нашло нарушения при выделении "Свинокомплексу "Пермский" 207 млн руб. Нарушение ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции выразилось в незаконном порядке выдачи денег и создании преимуществ для организации: условия выдачи субсидии специально создали под ООО. По версии следствия, незаконная операция прошла в конце 2016 — начале 2017 гг. Дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты. Экс-министр организовал и руководил преступлением: он якобы поручил Ковровой заключить соглашение между минсельхозом и организацией, на основании которого и направили многомиллионный транш. Деньги ушли на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней. Чиновников не задерживали, меру пресечения не избирали. Позже министерство сельского хозяйства потребовало вернуть все деньги.

Расследование продлено на месяц, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Отметим, ранее Огородов уже мелькал в криминальных сводках: он проходил по делу о растрате на птицефабрике "Менделеевская".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Продлено расследование дела экс-министра сельского хозяйства Прикамья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Иван Огородов, Людмила Коврова, уголовное дело, министерство сельского хозяйства Пермского края, ООО Свинокомплекс Пермский, субсидия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.04.2018 08:08 Мск Экс-министра сельского хозяйства Прикамья подозревают в незаконном финансировании "Свинокомплекса "Пермский"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31310

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети