Продлено расследование дела экс-министра сельского хозяйства Прикамья

Продлено расследование дела бывшего министра сельского хозяйства Прикамья Ивана Огородова и нынешней замминистра Людмилы Ковровой, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в августе 2017 г. стало известно, что краевое управление ФАС нашло нарушения при выделении "Свинокомплексу "Пермский" 207 млн руб. Нарушение ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции выразилось в незаконном порядке выдачи денег и создании преимуществ для организации: условия выдачи субсидии специально создали под ООО. По версии следствия, незаконная операция прошла в конце 2016 — начале 2017 гг. Дело возбуждено по материалам проверки Контрольно-счетной палаты. Экс-министр организовал и руководил преступлением: он якобы поручил Ковровой заключить соглашение между минсельхозом и организацией, на основании которого и направили многомиллионный транш. Деньги ушли на погашение просроченной кредиторской задолженности компании за поставку свиней. Чиновников не задерживали, меру пресечения не избирали. Позже министерство сельского хозяйства потребовало вернуть все деньги.

Расследование продлено на месяц, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Отметим, ранее Огородов уже мелькал в криминальных сводках: он проходил по делу о растрате на птицефабрике "Менделеевская".