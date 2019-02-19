Порошенко хочет отдать американцам ГТС за свою победу на выборах, - Медведчук

Украинский президент Петр Порошенко хочет отдать газотранспортную систему Украины американо-украинской компании, чтобы получить поддержку США на президентских выборах. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что в последнее время среди топ-менеджеров украинских нефтегазовых компаний обсуждается информация о том, что министр энергетики США подбирает людей для назначения на ключевые должности в "Нафтогазе". Они фактически будут заниматься ликвидацией "Нафтогаза" и его дочерних компаний и переводом их активов в частную собственность. Фактически Порошенко хочет купить себе победу на выборах за активы "Нафтогаза".

Такие слухи не лишены оснований, поскольку в последнее время в украинском кабмине отрыто выражают недовольство высокими зарплатами руководства "Нафтогаза", угрожая не продлевать контракт нынешнему руководству компании. На днях об этом сказал премьер-министр страны Владимир Гройсман, который выдвинул и другие демонстративно жесткие требования к руководству. То есть под прикрытием смены зарвавшегося руководства может произойти смена собственника.

Ранее Гройсман заявлял, что Киев ищет "серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из ЕС, США".

"Таким образом, украинская газотранспортная система будет отдана совместной американо-украинской компании, а лицензии на все месторождения, принадлежащие "Нафтогазу", проданы частным инвесторам", - подчеркивает Медведчук.

"Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная компания страны, которая добывает порядка 90% газа и нефти в стране и занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, реализацией нефтепродуктов.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что Порошенко готовит "аферу столетия" - хочет продать 49% акций украинской ГТС.