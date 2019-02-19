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Сотни свердловчан жалуются в минЖКХ на завышенные начисления после "мусорной реформы"

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области потребовало от региональных операторов по обращению с ТКО принять исчерпывающие меры по формированию актуальной базы данных о потребителях, а также немедленно устранить нарушения в счетах уральцев за январь. Министр ЖКХ Николай Смирнов заявил, что только за февраль в министерство обратилось более 200 человек с жалобами на "завышенные" счета по вывозу мусора. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики.
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В адрес руководителей ЕМУП "Спецавтобазы", компании "Рифей" и ООО "ТБО "Экосервис" уже направлены соответствующие письма.

По результатам анализа обращений, специалисты министерства обнаружили целый ряд нарушений не только по срокам выставления квитанций, но и по наличию в них некорректной информации о потребителях. Более того, в самих текстах платежных документов часто встречались грубые опечатки.

"Все это свидетельствует о неудовлетворительной работе региональных операторов и нанятых ими расчетных центров, и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо", – отметил Николай Смирнов.

Он добавил, что по всем фактам неправильных начислений в ближайшее время должны быть проведены проверки и сделаны необходимые перерасчеты.

Отметим, что с этой недели регоператоры начали проводить личные встречи с гражданами по вопросам "мусорной реформы". 18 февраля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга уже состоялась такая встреча жителей с представителями "Спецавтобазы". В основном, горожане были недовольны высокими тарифами по услуге вывоза мусора, а также садоводы интересовались вопросами "двойных" тарифов. Большую часть обратившихся составили жители частных секторов, они жаловались на оплату услуг, которые они не получают.

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Сотни свердловчан жалуются в минЖКХ на завышенные начисления после "мусорной реформы"

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Теги: МинЖКХ, мусорная реформа, ТКО, региональные операторы, Николай Смирнов



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