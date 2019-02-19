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Общество Тюменская область

Тюменской полиции посоветовали поработать над авторитетом, а то он "ниже плинтуса"

Депутат тюменской городской думы, генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев, который руководил милицией в Тюменской области с 1997 по 2001 год, посоветовал нынешнему руководству полиции поработать над "авторитетом".

Как передает корреспондент Накануне.RU, с таким советом народный избранник вышел во время обсуждения отчета о деятельности УМВД России по городу Тюмени за 2018 год на заседании комиссии по городскому общественному самоуправлению. В качестве докладчика выступал заместитель начальника управления Олег Маньковский. Так, Валерий Роженцев попросил представителя полиции отражать в отчете не только положительные моменты, но и озвучивать проблемы.

"Я вам могу откровенно сказать, может быть, мне и неудобно это говорить, но скажу: не всё у нас благополучно. Сделано, конечно, много, но, общаясь с гражданами, - а они, зная, что я – милиционер, много обращаются - жалуются на действия полиции. И могу сказать, что не все у вас благополучно с авторитетом. Есть такое понятие, но оно не приемлемо, когда говорят, что авторитет "ниже плинтуса". Конечно, не ниже, но уже к этому идёт. Без обид хочу сказать", - заявил народный избранник, генерал милиции в отставке и посоветовал полиции поднимать авторитет хорошей работой.

Тюменская городская дума(2018)|Фото: Накануне.RU

Он также добавил, что на депутатских приемах ему жалуются на медленную реакцию полиции на вызовы и плохую раскрываемость квартирных краж. Спикер комиссии Степан Киричук предложил представителю МВД в помощь депутатов гордумы в качестве консультантов, которые помогут им поработать над авторитетом в глазах населения.

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Тюменской полиции посоветовали поработать над авторитетом, а то он "ниже плинтуса"

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Теги: полиция, авторитет, репутация, Валерий Роженцев, Олег Маньковский



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