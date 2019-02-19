"На трассе можно заработать миллионы!". Россиянам разрешат продавать грибы и ягоды

Депутаты Госдумы дают россиянам новый способ заработка. В условиях падения доходов жители страны вскоре смогут выживать за счет продажи грибов и ягод - поправки вносятся в Лесной кодекс. Для личных нужд дикоросы (в отличие от ранее незаконного валежника) разрешено собирать уже сейчас, проект депутатов даст жителям право продавать собранное потребкооперативам и бизнесу, передает корреспондент Накануне.RU.

Продажа дикоросов - прибыльное дело. По оценке профессора факультета социальных наук НИУ ВШЭ Юрия Плюснина, средняя семья на реализации грибов и ягод вдоль трасс за два месяца зарабатывает 200-600 тыс. руб. Доход самых усердных исчисляется несколькими миллионами. После принятия поправок у россиян не будет необходимости выходить на дорогу с лукошком - закупать дикоросы у них будут заготовительные пункты.

Сбор ягод, орехов, папоротника на продажу ограничили поправки в Лесной кодекс, принятые 12 лет назад, рассказал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Если гражданин захочет легализовать сбор лесных ресурсов для продажи, ему нужно будет пройти сложную процедуру: инициировать аукцион на право использования лесным участком, заключить договор на 10 лет и только после этого начать предпринимательскую деятельность. Сегодня бизнес пользуется этой схемой, чтобы легализовать дикоросы, купленные у населения, рассказал депутат: "Предприниматели арендуют небольшой участок, но начинают за скупать у людей грибы и ягоды. Затем легализуют их на этом участке и продают это переработчикам или на экспорт. Структура регулирования стимулирует не "белую" деятельность, а развитие таких схем".

Существующие нормы противоречат традиционным видам деятельность во многих регионах России. Николаев рассказал об обращении жителей Иркутской области, которые не могут продать собранные в тайге травы и ягоды. Проект закона, подготовленный ко второму чтению, снимает ограничения и по сути возрождает практику заготконтор, куда жители могли сдать собранные грибы и ягоды.

"Проблему решить пытались и раньше, но через регулирование деятельности человека: будет ли продающий предпринимателем, нудно ли ему платить налоги. Мы отошли от этого и не вводим каких-либо ограничений для людей, определили, что закупкой у населения дикоросов могут заниматься организации в формате заготконтор - потребительские кооперативы. Ко второму чтению в список добавлены сельхозкооперативы, малый и средний бизнес", - рассказал Николай Николаев.

Депутат уверяет, что о каком-либо налогообложении населения речи не идет, однако, учитывая запуск пилотного проекта по налогу на самозанятых, можно предположить, что в будущем у налоговых органов возникнет интерес к официально неработающим грибниках. Данные о продавцах дикоросов так или иначе будут зафиксированы.

В текущей версии проект - дополнительная возможность заработать. Юрий Плюснин считает инициативу вместе с ранее принятым проектом о сборе валежника - условием стабильности общества и государства: "У народа есть ресурс, который он может использовать".

Положительный опыт создания таких заготконтор уже есть в регионах, развивающих переработку дикоросов, так, в Томской области в летний период создается порядка 50 тыс. рабочих мест сборщиков лесного урожая. Подобная практика существует в Башкирии и Пермском крае.