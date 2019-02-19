Патриоты поругались. Шевченко обвинил Бородая в подготовке фашизации России — Бородай в ответ назвал его либералом

Депутат владимирского заксобрания, член "Левого фронта" Максим Шевченко и руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай поспорили о фашизме и о ом, кто из них больший либерал.

Началось все с того, что Шевченко отреагировал на новости с заседания Совета донбасских командиров. В этом событии он увидел попытку Суркова собрать вокруг себя силы "для смены политической парадигмы и перезагрузки политической элиты". Шевченко обратил внимание, что Совет донбасских командиров прошел сразу после того, как была опубликована нашумевшая статья Суркова о "путинизме и глубинном народе".

"Глубокий путинизм — это прямое правление космополитического капитала с помощью диктатуры сидящих на зарплате ограниченных и зомбированных боевиков, мозги которых набиты винегретом из Ницше, Зомбарта, Гумилева, Говарда и разного рода героических фентези", — написал Шевченко в своем Фейсбуке.

По мнению Шевченко, в лице соратников Бородая "космополитический спекулятивный капитал" нашел "решительных, жестоких и примитивных штурмовиков". Сурков же в этой кампании выполняет роль политтехнолога. Таким образом, "левые силы, системные и несистемные, будут уничтожены".

"Хотя многие и перебегут к фашистам, поддавшись на национально-государственническую демагогию, как это было в Италии и Германии", — пишет он.

"По всей видимости, долгое активное сотрудничество с либеральными СМИ приводит к некоторым изменениям в сознании", — начал свой Александр Бородай, намекнув на то, что Шевченко — частый гость "Эхо Москвы".

Он также отметил, что обвинение в фашизме для добровольцев, воевавших с украинским фашизмом, — тяжело оскорбление.

Бородай рассказал, как "любят друг друга пугать наступлением фашизма" в либеральной среде.

"Что стоит за этим перманентным ужасом? Глубокий комплекс, вызванный тем, что левые либералы (или правые либералы — не суть важно, какие именно) уже были у власти в России при Борисе Ельцине, в 90-х годах", — предположил он, а затем сделал вывод, что на волне нового экономического кризиса либералы снова хотят взять власть. При этом самого Максима Шевченко он, видимо, относит к либералам левого толка.

"Довольно забавно обвинять Союз добровольцев Донбасса в том, что мы являемся наймитами крупного капитала. Причем делать это с такой площадки, как "Эхо Москвы", финансируемой компанией "Газпром" — давно, прочно и весьма щедро. А вот СДД как раз никаких спонсоров из числа крупных капиталистов не имеет. Ну и "Газпром" уж точно не является спонсором СДД", — добавил он.

При этом Бородай согласился с тем, что его движение действительно пытается влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Так, например, в регионах участники движения участвуют в местных выборах от разных партий.

"Так что да, вопрос назрел и его необходимо было так или иначе хотя бы поставить на том совещании, которое мы проводили. Я не вижу в этом ничего плохого. Очевидно, что Союз добровольцев Донбасса, при всей своей внешнеполитической устремленности, является, как и всякая организация, в потенциале еще и внутриполитической силой", — завершил он свое письмо.