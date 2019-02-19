Родные убитого под Воронежем срочника потребовали расформировать военную часть

Родственники скончавшегося на полигоне в Воронежской области срочника требуют привлечь к ответственности командиров погибшего и расформировать богучарскую часть, в которой постоянно гибнут солдаты.

Петицию от их имени опубликовал Совет солдатских матерей России на платформе Сhange.org.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

При этом ранее в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.

Обращение родных солдата отправят в Минобороны РФ, главную военную прокуратуру, военному прокурору Западного военного округа Артуру Егиеву, главное военное следственное управление и командиру части.

В петиции говорится, что тело привезли родственникам рано утром, "сунули непонятные бумаги, воспользовавшись нашим состоянием, и уехали минут через 40, не заехав даже в военкомат для отметки, так старались скрыться".

Родные рассказали, что на теле Степана были следы жутких издевательств. "Все указывало на то, что нашего сына жестоко избили, а чтобы мы не задавали вопросы, сослались на то, что была сделана трепанация. Но они просто хотели скрыть насильственную смерть", – говорится в петиции.