Карл Лагерфельд завещал смешать свой прах с прахом матери и собственной кошки

В Париже скончался знаменитый дизайнер Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет. Импозантный немец, который за 60 лет стал олицетворением французской моды, известен не только стильными коллекциями, но и резкими высказываниями, которые частенько выходили ему боком. Тем не менее, от своих слов он обычно не отказывался.

Вот лишь некоторые из его высказываний, которые даже начали называть карлизмами.

О русских мужчинах

Представления Лагерфельда о русских женщинах не отличаются от известного стереотипа: кутюрье считал их самыми красивыми в мире. Чего он не мог сказать о русских мужчинах: "Если бы я был русской женщиной, то стал бы лесбиянкой, потому что у вас очень страшные мужчины. Симпатичным можно назвать разве бойфренда Наоми Кэмпбелл (им на тот момент был бизнесмен Владислав Доронин – прим. ред.). Россия - страна, где самые красивые в мире женщины и самые ужасные мужчины".

О полноте и лишнем весе

Лагерфельд всегда говорил, что думал, даже если его спрашивали об очень известных и влиятельных людях. Например, про британскую звезду Адель сказал следующее: " Адель слишком толстая, хотя у нее красивое лицо и божественный голос". Или вот: "Толстые мамаши, сидящие с пачкой чипсов у телевизора и говорящие, что модели отвратительно худые, звучат неубедительно". Сам он при этом был весьма требователен к собственному внешнему виду: "Мои жизненные амбиции сводятся к тому, чтобы носить джинсы 28-го размера".

О политкорректности

Самыми неполиткорректными дизайнерами давно уже слывут Доменико Дольче и Стефано Габбана, тем не менее, Лагерфельд тоже страдал, когда вокруг черное перестали называть черным, а белое – белым. "Будьте политически корректны, но, пожалуйста, не утомляйте окружающих разговорами о политической корректности, потому что это конец всего. Хотите создать скуку? Будьте политически корректны во время беседы", - говорил дизайнер.

Лагерфельд и созданный им шоколадный дом с шоколадным красавцем.

О счастье

Дизайнер верил, что только любимое дело сделает человека счастливым: "Занимайтесь тем, что делает вас счастливыми. Забудьте о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если вы счастливы, работая в деревенском магазине, работайте. Помните, что у вас всего одна жизнь". Что ж, можно с уверенностью сказать, что Лагерфельд был счастлив.

О любимой кошке и завещании

Настоящим помешательством Лагерфельда была его кошка Чупетт. У животного были свои няньки, официанты, частный самолет. В какой-то момент Карл даже думал жениться на животном, но такие браки не регистрируют ни в одной стране мира. Тогда дизайнер решил переписать на Чупетт свое завещание. "Я никогда не думал, что смогу так сильно влюбиться в кошку. Однако не стоит ни от чего зарекаться", - говорил Карл.

О собственной смерти

И тут не обошлось без кошки: "Я попросил, чтобы меня кремировали и смешали прах с прахом моей матери и кошки, если она умрет раньше меня".