"Школам не хватает финансирования": в ОНФ выяснили, что родители школьников платят по 5 тысяч рублей за "бесплатное" образование

В среднем 5 тыс. руб. родители школьников платят за рабочие тетради, учебники, ремонт в образовательном учреждении, а в отдельных случаях и за коммунальные услуги. По сравнению с 2017 г. ситуация улучшилась, вместо 5 тыс. 300 руб. поборы составляют в среднем 4 тыс. 400 руб., но расходы на школьную литературу возросли и уравняли статистику. Такие данные Общероссийской народный фронт (ОНФ) привел на сегодняшней пресс-конференции, посвященной школьным поборам и "условно-бесплатному образованию", в НСН. Участники обсуждения согласились с тем, что учителя собирают с родителей деньги не из жажды наживы, а из-за недостаточного финансирования школ, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый опрос родителей школьников о поборах ОНФ проводил летом 2017 г. Результаты нынешнего исследования говорят о позитивной динамике, однако она перекрывается возросшими расходами на учебную литературу, которые нивелировали разницу в 1 тыс. руб., рассказала директор фонда "Национальные ресурсы образования", эксперт ОНФ Татьяна Половкова.

В 2017 г., по словам эксперта ОНФ, с родителей собирали в среднем по 5 тыс. 320 руб., в этом году – примерно по 4 тыс. руб.

"Были зафиксированы и нестандартные статьи расходов, кто-то писал, что они сдают деньги на электроэнергию – в регионах с высокой стоимостью коммунальных услуг", - добавила Татьяна Половкова.

Родители детсадовцев сдают на 1 тыс. руб. больше, так как дошкольные учреждения постоянно нуждаются в пополнении запасов туалетной бумаги, постельного белья и моющих средств.

Эксперт подчеркнула, что, по Конституции, образование в нашей стране – бесплатное, и финансировать деятельность школ уполномочены субъекты РФ. Родители ничего оплачивать не должны.

"Надо понимать, что у нас есть образовательные организации в достаточно плачевном состоянии. Примерно 10% школьников отметили, что здание, в котором они учатся, требует капитального ремонта. Понятно, что, когда родитель видит, что есть реальная угроза для здоровья ребенка, он сдаст какие-то средства, чтобы эту ситуацию ликвидировать достаточно быстро", - заметила Половкова.

Участники обсуждения согласились с тем, что с родителей собирают деньги не из вредности или жажды наживы, а из-за недостаточного финансирования школ.

Зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов подтвердил, что часто деньги из федерального бюджета "зависают" на уровне субъекта и не всегда вовремя доходят до школ. В некоторых регионах чиновников от образования штрафовали за подобные простои, но это не решение проблемы.

80% в нормативе финансирования, направляемого регионам на каждого ученика, идет на зарплату учителям, на учебники и канцелярию остается всего 2-10%, заметила Татьяна Половкова.

"Почти все деньги, которые государство направляет в школы, идут на зарплаты учителям, и даже этого не хватает, чтобы учителя были довольны своей зарплатой", - подчеркнула она.

Чтобы довести зарплату учителя до минимального размера оплаты труда (в среднем 11 тыс. руб. в месяц), требуется больше 60 млрд руб. в год. "В эти 60 млрд руб. не входит ничего, что связано с обеспечением школы", - констатировала Половкова.

Нехватка средств создает сложности для учителей, добавила руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова. По ее мнению, ни один учитель никогда не согласится собирать деньги с родителей.

"Не каждая школа может достичь соответствия средней зарплаты учителя со средними доходами в регионе. Чем выше финансирование школы, тем легче решаются проблемы социально защищенных статей – оплаты труда, наличия оборудования и расходных материалов. Чем выше норматив финансирования, тем меньше поборов", - сообщила Марина Иванова.

Пока достаточным финансированием школ может похвастаться только Москва, добавила руководитель Московского городского профсоюза работников образования.