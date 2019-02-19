"А вот и нового олигарха подвезли": россияне о назначении главы федерального экологического оператора

Россияне отреагировали на назначение экс-зампреда правительства Подмосковья Дениса Буцаева главой "Российского экологического оператора". Многие недоумевают - ведь с начала "мусорной реформы" выросли только тарифы, но по факту ничего не изменилось, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о назначении Буцаева сегодня объявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер подписал соответствующее распоряжение.

"Координировать действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами будет компания "Российский экологический оператор". Ее главой назначен Денис Буцаев", - сообщил Медведев.

В соцсетях эта новость вызвала широкое обсуждение.

"Координировать действия? За 148 рублей с человека (тариф Екатеринбурга) ваш Буцаев должен лично ко мне за мусором заезжать и из квартиры выносить", "Чтобы координировать действия, должны быть сами действия, а их нет", "О, а вот и нового олигарха подвезли", - пишут одни пользователи.

Другие задают вполне логичные вопросы.

"Почему не назвали "РосМусор"? Вроде отлично подходит: и Россия, и рост, и мусор", "Почему вывоз подорожал, но НИЧЕГО не поменялось в технологии утилизации?".

А некоторые решили обратиться напрямую к Медведеву через его официальный Твиттер.

"Дмитрий Анатольевич, напомните, пожалуйста, Денис Буцаев - это бывший вице-губернатор Московской области? Региона, с которого начались мусорные протесты и где до сих пор не рекультивирован полигон "Ядрово"? Он будет курировать реформу с бюджетом более 75 миллиардов рублей", - указали премьеру.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года в России стартовала "мусорная реформа": все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Это вызвало волну протестов по всей стране.