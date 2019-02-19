"А вот и нового олигарха подвезли": россияне о назначении главы федерального экологического оператора

19 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Центральный ФО В России

"А вот и нового олигарха подвезли": россияне о назначении главы федерального экологического оператора

Россияне отреагировали на назначение экс-зампреда правительства Подмосковья Дениса Буцаева главой "Российского экологического оператора". Многие недоумевают - ведь с начала "мусорной реформы" выросли только тарифы, но по факту ничего не изменилось, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, о назначении Буцаева сегодня объявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер подписал соответствующее распоряжение.

"Координировать действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами будет компания "Российский экологический оператор". Ее главой назначен Денис Буцаев", - сообщил Медведев.

В соцсетях эта новость вызвала широкое обсуждение.

"Координировать действия? За 148 рублей с человека (тариф Екатеринбурга) ваш Буцаев должен лично ко мне за мусором заезжать и из квартиры выносить", "Чтобы координировать действия, должны быть сами действия, а их нет", "О, а вот и нового олигарха подвезли", - пишут одни пользователи.

помойка, мусор, ТБО, отходы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

Другие задают вполне логичные вопросы.

"Почему не назвали "РосМусор"? Вроде отлично подходит: и Россия, и рост, и мусор", "Почему вывоз подорожал, но НИЧЕГО не поменялось в технологии утилизации?".

А некоторые решили обратиться напрямую к Медведеву через его официальный Твиттер.

"Дмитрий Анатольевич, напомните, пожалуйста, Денис Буцаев - это бывший вице-губернатор Московской области? Региона, с которого начались мусорные протесты и где до сих пор не рекультивирован полигон "Ядрово"? Он будет курировать реформу с бюджетом более 75 миллиардов рублей", - указали премьеру.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года в России стартовала "мусорная реформа": все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Это вызвало волну протестов по всей стране.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"А вот и нового олигарха подвезли": россияне о назначении главы федерального экологического оператора

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Российский экологический оператор, Буцаев, Медведев, назначение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.02.2019 14:34 Мск Главой "Российского экологического оператора" назначен Денис Буцаев

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 31310

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети