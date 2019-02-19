В Сургуте арестованы три "Свидетеля Иеговы"*

В Сургуте начались аресты в рамках дела о деятельности запрещённых в России "Свидетелей Иеговы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Три наиболее активных участника сургутской ячейки сообщества арестованы на два месяца. Отметим, уголовное дело возбуждено 15 февраля. Сотрудники СК, региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии провели обыски в домах сторонников запрещённой организации и на их работах. Ранее аналогичное дело завели на приверженцев "Свидетелей" в Урае.

Напомним, ранее в Орле вынесли приговор гражданину Дании и последователю "Свидетелей Иеговы" Деннису Кристенсену за организацию деятельности запрещенного религиозного объединения. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. Это первый столь суровый приговор, вынесенный последователю этой ликвидированной судом организации. Как считает следствие, Кристенсен руководил общиной "Свидетелей Иеговы" в городе, распоряжался её имуществом, организовывал сбор денег и распространял литературу для привлечения адептов. Правозащитник Кристенсена Антон Богданов сообщил, что собирается обжаловать приговор.

*"Свидетели Иеговы" - религиозное объединение, которое было признанно запрещенным в Российской Федерации.