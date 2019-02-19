Украина так и не расследовала массовые расстрелы на майдане, - Amnesty International

Украинская власть так и не провела никаких расследований массовых расстрелов на майдане накануне свержения власти в Киеве в феврале 2014 года. Об этом говорится в заявлении организации Amnesty International в пятую годовщину расстрелов.

"Более того, украинская система сопротивлялась и препятствовала правосудию вместо того, чтобы привлечь к ответственности в судебном порядке бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, ответственных за расстрелы протестующих", - заявил старший директор офиса генсека Amnesty International Колм О'Куанахайн во время своего визита в Киев.

По его словам, нужно наказать всех, включая тех, кто отдавал приказы.

При этом О'Куанахайн умалчивает тот факт, что во время мятежа расстреливали и правоохранителей, что рушит всю картину "мирного протеста".

Напомним, 18-21 февраля 2014 года в Киеве происходили вооруженные столкновения мятежников с правоохранителями, сопровождавшиеся массовыми расстрелами обеих сторон неизвестными снайперами, что в итоге завершилось государственным переворотом.