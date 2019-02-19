В Ноябрьске жители общежитий пожаловались на повышенные тарифы за ЖКУ

Жильцы общежитий в Ноябрьске в социальных сетях обсуждают квитанции с повышенными тарифами, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам жильцов, раньше за содержание и ремонт они платили гораздо меньше. Содержание жилья теперь обходится более чем в 70 руб. за "квадрат". Плата за ЖКУ в общежитиях, условия в которых оставляют желать лучшего, получается такой же, как за добротную двухкомнатную квартиру - по 5-8 тыс. руб.

Получить комментарий от управляющей компании РЖК, обслуживающей общежития, не удалось - на звонок корреспондента никто не ответил. По информации "Ноябрьск 24", суммы в квитанциях выросли из-за отмены субсидии, которую раньше получали от администрации города.

В администрацию Ноябрьска направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.