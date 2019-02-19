19 Февраля 2019
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СМИ: На голове у мальчика, найденного в "Лосином острове", был пакет

У матери найденного в лесопарке Лосиный Остров в Москве мальчика изъяли скотч и нож, передает РЕН ТВ.

Ранее женщину доставили в Следственный комитет, где ее допросили следователи. Позже она была задержана. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, по словам матери мальчика, вечером 17 февраля они проезжали мимо заповедника. По просьбе сына женщина заехала туда, а в лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Позднее мальчик смог выйти к заправке, где его заметили взрослые и сообщили в полицию.

По данным телеканала, автомобилисты рассказали, что на голове у мальчика был пакет, перемотанный скотчем.

Ребенок утверждает, что мать намеренно оставила его в лесу. Якобы таким образом она хотела наказать его за то, что он пытался утопить собаку.

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СМИ: На голове у мальчика, найденного в "Лосином острове", был пакет

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Теги: лосиный остров, парк, мальчик



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