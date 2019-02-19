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Общество За рубежом

Скончался 85-летний глава Chanel Карл Лагерфельд

Во вторник, 19 февраля, скончался один их самых знаменитых кутюрье в мире, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд. Ему было 85 лет.

Лагерфельд был госпитализирован в тяжелом состоянии в понедельник, но врачи не смогли его спасти.

В последнее время дизайнер отошел от дел и даже не появился на презентации новой коллекции модного дома, который он возглавлял с 1983 года.

Лагерфельд родился в пригороде Гамбурга, в семье банковского служащего. В 20 лет он переехал в Париж и начал обучение в школе при Синдикате высокой моды. В 60-х он сотрудничал сразу с несколькими домами моды, при этом для каждого ухитрялся создавать неповторимые и непохожие коллекции.

Несмотря на то, что с 80-х Лагерфельд работал на Chanel, у него оставалось время заниматься и собственными линиями, многие из которых были демократичнее по стоимости и оригинальнее по крою и стилю.

Кроме одежды, обуви и аксессуаров он создавал и духи, а также много работал в качестве фотографа, оператора и режиссера.

Лагерфельд никогда не был женат и не завел детей. Он не скрывал своей гомосексуальной ориентации, в конце80-х скончался от СПИДа его партнер, с тех пор Кард питал теплые чувства лишь к своей кошке (которой всерьез собирался завещать огромное состояние), да к многочисленным музам из числа актрис и певиц.

 

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Скончался 85-летний глава Chanel Карл Лагерфельд

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Теги: карл лагерфельд, chanel, дизайнер, мода, биография



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