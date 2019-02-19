В тюменской гордуме решили не обсуждать "тревогу" Патрушева из-за роста детской преступности: цифры не сошлись на 63%

Цифры по фактам подростковой преступности, озвученные на заседании Совета безопасности РФ и комиссии по городскому общественному самоуправлению гордумы Тюмени, кардинально не сошлись. Как передает корреспондент Накануне.RU, нестыковку заметили депутаты во время рассмотрения отчета результатов деятельности городской полиции за 2018 год.

Неудобный вопрос поднял депутат от "Единой России" Роман Явныч, который озвучил коллегам и представителю МВД свежую информацию секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева относительно роста подростковой преступности.

Напомним, что заседание Совбеза прошло как раз в Тюмени перед заседанием профильной комиссии гордумы. На нем Патрушев сообщил, что число особо тяжких преступлений в УрФО, совершенных несовершеннолетними, возросло практически на четверть. При этом антилидерами были названы Челябинская и Тюменская области, в которых этот показатель увеличился на 55%.

"У нас же в докладе цифры за 2018 год говорят, что на 8% показатели ниже предыдущего периода… Это получается преступность где-то не в Тюмени? А то такой очень серьезный диссонанс получается", — резонно поинтересовался народный избранник.

"В 2018 году сотрудниками УМВД принимались меры профилактического характера, направленные на снижение подростковой преступности. За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 218 противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, что на 8,0% ниже показателей предыдущего периода (2017 год — 237)", — официально говорится в докладе УМВД России по Тюмени, который раздали депутатам.

Его коллега по фракции, генерал-лейтенант милиции в отставке Валерий Роженцев предположил, что это нюансы статистики. "Может, это по Тюменской области рост, а по городу снижение… Чем больше раскрывается преступлений, тем выше уровень преступности, а когда оно остается нераскрытым, то оно в графу "несовершеннолетние" не попадает", — предположил депутат.

Заместитель начальника УМВД России по Тюмени Олег Маньковский начал отвечать на несытковки, но его резко перебили.

"Патрушев мог привести примеры в разрезе Тюменской области, она к сожалению…." — не успел договорить он, как спикер комиссии Степан Киричук тут же свернул обсуждение.

"Хорошо, давайте, давайте… Все мы хорошо знаем Патрушева и все мы знаем, зачем он сюда приехал, и озвученные цифры комментировать не будем", — потребовал он и предложил вернуться к этому вопросу уже на заседании думы.

Впрочем, представитель полиции пообещал подкорректировать и уточнить этот момент в докладе.