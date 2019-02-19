19 Февраля 2019
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Политика Центральный ФО

Главой "Российского экологического оператора" назначен Денис Буцаев

Главой "Российского экологического оператора" назначен экс-зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев. Об этом в своем микроблоге в Twitter объявил глава кабмина Дмитрий Медведев. Премьер подписал соответствующее распоряжение.
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"Координировать действия региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами будет компания "Российский экологический оператор". Ее главой назначен Денис Буцаев", - говорится в сообщении.

О назначении Буцаева Медведев сообщил на совещании о переходе субъектов РФ на новую систему обращения с ТКО. Участников совещания он попросил оказывать поддержку новой компании и ее руководителю, передает ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, с 1 января 2019 года по России стартовала "мусорная реформа". С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. Указ о создании РЭО подписан в январе 2019 года президентом РФ Владимиром Путиным.

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Главой "Российского экологического оператора" назначен Денис Буцаев

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Теги: Денис Буцаев, Дмитрий Медведев, Российский экологический оператор



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