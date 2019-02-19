19 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

От тёмных дворов Екатеринбург, возможно, избавится к 300-летию города

Небольшие улицы и закоулки Екатеринбурга и его окрестностей остаются без света в тёмное время суток из-за того, что мэрия поделила опоры освещения на муниципальные и "чужие". Такой вывод можно сделать после сегодняшнего заседания комиссии думы по городскому хозяйству, на котором обсуждался вопрос об уличном освещении дворовых территорий, магистральных улиц и отдаленных территорий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Что касается дворовых территорий, то горадминистрация ещё в прошлом году сняла с себя ответственность за их содержание. Напомним, что чиновники, ссылаясь на Жилищный кодекс РФ, сделали вывод: опоры освещения, размещённые на земельных участках (всего - 286 опор), расположенных под многоквартирными домами и предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данных домов, в силу закона входят в состав общего имущества собственников помещений данных домов. А в соответствии с ч.1 ст. 39 ЖК РФ бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений в многоквартирном доме.

Екатеринбург, фонарь(2017)|Фото: Накануне.RU

Разъяснение заместителя министра ЖКХ Андрея Чибиса, о котором напомнил депутат Дмитрий Николаев, направленное в защиту жильцов, в мэрии считают ошибочным. Как сказал заместитель главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко, "то, что там что-то светилось когда-то за бюджетные деньги - неправильно". Его мысль заключалась в том, что МУП "Горсвет" избавился от принадлежавших этому предприятию "активов", в том числе фонарей освещения вместе с гнилыми столбами. В итоге это "наследство" управляющим компаниям оказалось не нужным, равно как и муниципалитету.

Таким образом, организацией освещения на внутридомовых территориях, согласно логике чиновников, должны заниматься сами жильцы. И переубедить специалистов мэрии в обратном депутаты во главе с председателем комиссии по городскому хозяйству Александром Колесниковым не смогли.

Не лучше ситуация и с отдаленными территориями, где обесточенные столбы остались стоять как памятник "Горсвету" - без хозяина. А потому сегодня они не то только не несут основной функции - освещения, - но и представляют угрозу здоровью и жизни людей, поскольку могут на них просто упасть. Даже небольшие переулки, где со времен общенародной собственности остались "ничейные" (после проведения горадминистрацией инвентаризациии) объекты, остаются тёмными, несмотря на то, что ведут они зачастую к школам и детским садам.

После более двухчасового обсуждения, когда взаимные упрёки завели оппонентов в тупик, от депутатов в адрес мэрии поступило предложение все-таки заняться этими вопросами серьёзно и решить проблему хотя бы к 300-летию Екатеринбурга, то есть 2023 году.

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От тёмных дворов Екатеринбург, возможно, избавится к 300-летию города

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Теги: дворы, освещение, Екатеринбург



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