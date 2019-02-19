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Четверо в тяжелом состоянии: в минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург"

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии здоровья пострадавших в крупной аварии сегодня утром на 288 км трассы "Пермь - Екатеринбург". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, на данный момент четверо находятся в тяжелом состоянии, еще трое - в состоянии средней степени тяжести и один - легко травмированный.

Напомним, авария произошла 19 февраля - легковой автомобиль марки "Опель" выехал на "встречку" и столкнулся с пассажирской газелью. В результате аварии пассажир легковушки погиб, на место ДТП вылетали два вертолета территориального центра медицины катастроф.

"В кратчайшие сроки на место ДТП было направлено две авиамедицинские бригады на вертолетах Национальной службы санитарной авиации (НССА). Пострадавшим оказана скорая специализированная медицинская помощь непосредственно на месте происшествия. После стабилизации состояния два человека эвакуированы вертолетами НССА в Екатеринбург в Областную клиническую больницу №1. Остальные пострадавшие доставлены в больницы Ревды и Нижних Серег бригадами скорой медицинской помощи", - прокомментировали в региональном здравоохранении.

Как заявил министр здравоохранения Андрей Цветков, впервые на место аварии вылетали сразу два вертолета при сложных погодных условиях и ограниченной видимости.

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Четверо в тяжелом состоянии: в минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе "Пермь-Екатеринбург"

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Теги: авария, ДТП, трасса Пермь-Екатеринбург, Андрей Цветков



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