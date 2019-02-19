Порошенко предложит ООН "конкретные шаги" для освобождения украинских моряков

Украинский президент Петр Порошенко подписал письмо к генсеку ООН Антониу Гутерришу с требованием осудить т.н. "вооруженную агрессию России" в Керченском проливе и освободить задержанных за нарушение российской границы украинских моряков. Письмо написали деятели украинской культуры и представители общественности.

Порошенко пообещал передать его Гутерришу и предложить "конкретные шаги, ожидаемые от ООН", по освобождению моряков. Встреча с генсеком состоится в рамках завтрашней Генассамблеи ООН.

Олигарх назвал три требования, которые он выдвинет к России: немедленно освободить арестованных моряков, вернуть украинские боевые катера и обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море, которая и так существует.

"Мы не дадим превратить наше Азовское море в российское озеро", - сказал Порошенко.

Также он отметил, что из-за задержания украинских моряков США отменили все встречи с Россией. "Пока не отпустят, встреч не будет", - пригрозил он.

Как сообщало Накануне.RU, ЕС принял решение ввести "азовский пакет" санкций против России.

Напомним, задержание украинских моряков, нарушивших границу, произошло 25 ноября на входе в Керченский пролив.