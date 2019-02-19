"Унесли массажное кресло". Пожилую активистку "Стоп-ГОКа" напугал ОМОН, нагрянувший в ее дом с обыском

Утром 19 февраля к активистке движения "Стоп-ГОК", протестующего против планов "Русской медной компании", Ольге Яковец пришли сотрудники полиции в сопровождении бойцов ОМОН. Силовики провели обыск, а также изъяли массажное кресло.

Как рассказал Накануне.RU лидер движения "Стоп-ГОК" и кандидат на пост главы города Василий Московец, женщина очень испугалась и не поняла, чего именно от нее хотят.

"Она жительница Томинского, пенсионерка. Женщина в третьем возрасте, как говорится. Она одна из самых отчаянных и активных у нас, всегда очень ярко выступает, ярко протестует и так далее. Сегодня утром к ней "нарисовались" следователи с ОМОНом, сунули ей под нос какую-то бумагу якобы из Калининского суда, но она настолько растерялась и не ожидала визита, что даже не попросила копию. Обыск прошел, забрали почему-то массажное кресло, но протокол обыска она даже не догадалась взять", - отметил Московец.

Активист не знает, по какому делу к ней приезжали полицейские, Яковец также не смогла понять истинную причину визита силовиков.

"Сейчас она отходит от стресса и от шока, также был обыск и у ее дочери насколько я знаю. Там какое-то большое дело затевается", - добавил общественник.

Собственный источник Накануне.RU в правоохранительных органах Челябинска заявил, что обыски в квартире Яковец никак не связаны с ее общественной деятельностью в движении "Стоп-ГОК".

Официально в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области отметили, что обыски действительно были.

"Мероприятия были проведены в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ - это мошенничество", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, самому Московцу предъявлены обвинения в подстрекательстве к хулиганству и подстрекательстве к совершению умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества по эпизоду с попыткой поджога на стройплощадке Томинского ГОК.