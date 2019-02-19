Депутат указал ФАС на причины скачка цен - рост НДС и стоимости топлива

Производители повышают цены на продукты не просто ради прибыли, а ради выживания, их положение усугубил рост НДС и повышение стоимости топлива, такое мнение озвучил депутат Тюменской областной думы от КПРФ Иван Левченко в беседе с Накануне.RU.

Парламентарий прокомментировал заявление заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Андрея Цыганова о том, что цены на продовольственные товары должны расти, иначе производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.

"У нас все органы власти людей за дураков держат. Давайте посмотрим, что изменилось в производстве с этого года. НДС поднялся на 2%, поднимается ГСМ, ну какие еще факторы поменялись в жизни бизнеса, которые должны повлиять? 2% - НДС должны заложить и на логистику. Мои знакомые из бизнеса, даже сельхозпроизводители среди них есть, когда отвечают на вопрос, почему они это делают [поднимают цены - примеч.], они объясняют это НДС и ГСМ. Это вопрос не к производителям, а к правительству РФ, когда они не могут остановить рост цен на ГСМ и НДС. Какие вопросы к производителям? 80% производителей просто выживают, как могут, в этой ситуации", - заявил парламентарий.

По его мнению, государству необходимо разобраться в налоговых ставках.

"Назовите мне производителей продуктов, которые сверхприбыли получают? Они живут в этих рамках. Цены поднимут - никто покупать не будет. Но налоги растут и у них цены растут", - считает народный избранник.

Напомним, Андрей Цыганов заявил, что корректировки цен, когда они сперва снижаются, а потом отскакивают вверх, являются нормальным явлением для рыночной экономики. Развитием сектора он объяснил и существенный рост цен на птицу (9,7%) и яйца (25,9%) в 2018 г. В середине десятилетия сектор развивался, в результате Россия стала больше чем на 100% обеспечена мясом птицы и яйцом, и цены падали. В прошлом году начался их естественный рост.

Напомним, в январе 2019 г. годовая инфляция в России ускорилась до 5% к аналогичному периоду прошлого года.