19 Февраля 2019
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Кабмин поддержал законопроект об освобождении целевых взносов садоводств от налога на прибыль

Правительство поддерживает законопроект, предусматривающий освобождение от налога на прибыль целевых взносов членов садоводческих и огороднических товариществ при условии его доработки. Такой отзыв опубликован на официальном сайте кабмина.

"Законопроектом предусматривается приведение отдельных положений Налогового кодекса в соответствие с Федеральным законом "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также включение в состав целевых поступлений, не учитываемых для целей налога на прибыль организаций, взносов членов садоводческого и огороднического некоммерческого товарищества и оплаты за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования таких товариществ", - говорится в сообщении.

Инициатива принадлежит депутатам Госдумы Николаю Николаеву и Олегу Валенчуку.

Как отмечается, в правительстве вместе с тем считают введение в Налоговый кодекс понятия "садовый дом" нецелесообразным, поскольку используемое в нем понятие "дом" является обобщенным и включает в себя любые дома независимо от особенностей государственной регистрации прав на них, в том числе садовые дома.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учётом этих замечаний", - отметили в кабмине.

 

 

 

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Кабмин поддержал законопроект об освобождении целевых взносов садоводств от налога на прибыль

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Теги: правительство, целевые взносы, садоводство



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