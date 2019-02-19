В Дагестане боевики, блокированные в доме, открыли стрельбу по силовикам

Дом с боевиками блокирован в селе Белиджи в Дербентском районе Дагестана.

По данным ТАСС, члены спящей ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). оказали открыли стрельбу по силовикам. Раненых нет.

Ранее в административных границах района был введен режим КТО.

В октябре прошлого года в поселке Эндирей Хасавюртовского района Дагестана штурмовали жилой дом, где были заблокированы двое боевиков. Один из бойцов ОМОНа был ранен.